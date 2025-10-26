Maltepe’de minibüs yaşlı kadına çarptı! O anlar güvenlik kamerasında

MALTEPE'DE KAZA KAMERADA

İstanbul Maltepe'de 76 yaşındaki bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada minibüsün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇARPTI

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan B. yönetimindeki minibüs, dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"GERİ MANEVRA YAPARKEN FARK ETMEDİ"

Kazayı gören esnaf Hasan Darcan, "Dükkanımdaydım, bir bağırışla minibüse baktım. Bir abla yere düşmüş, geri geri manevra yaptığı sırada ayağı altında kaldı. Minibüse manevra yaptırdım, 'ileri geri' diye, ayağını kurtardık. Minibüsçü fark etmedi, abla da fark etmedi. Sonra polisler geldi, itfaiye çağırdılar. Kadının durumunu bilmiyorum. Çok korkmuştu, inşallah iyidir." dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün dönüş yaptığı sırada yaşlı kadına çarptığı, kadının yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.