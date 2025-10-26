Safranbolu'da motosiklet kazası can aldı!

SAFRANBOLU'DA MOTOSİKLET KAZASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkiinde gerçekleşti.

KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Hilal Kahreman yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosiklet, E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonete çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü ağır şekilde yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın neden meydana geldiği detaylı olarak araştırılıyor.