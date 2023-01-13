Malatya’da bir kişi tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle sırtında vurdu

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre arkadaş oldukları ileri sürülen D.P. ile Ö.D. ve M.K. Sami Kasap sokak içerisinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrası Ö.D. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sırt ve kalça bölgesine çok sayıda saçma isabet eden D.P. yaralanırken, şüpheliler olay yerinde kaçarak uzaklaştı. Yaralı şahıs bölgede bulunan özel bir hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.