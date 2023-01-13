Ordu'da akşam saatlerinde denizde oluşan dev dalgalar korkuttu, iskeleye giriş tedbir amacıyla kısıtlandı. Ordu sahilinde denizdeki rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Altınordu ilçesi sahil şeridinde dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı görülürken, Rıhtım mevkisinde bulunan iskeleye giriş, muhtemel bir yaralanmanın önüne geçmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bariyerler ile kısıtlandı. Deniz havası almak ve dolaşmak için iskeleye gelen vatandaşlar bu kadar şiddetli dalgaları yıllar sonra ilk kez gördüklerini söylediler.