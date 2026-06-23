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Osmangazi'de korkunç makas kazası kamerada | Yasmin Casim hayatını kaybetti

Osmangazi'de korkunç makas kazası kamerada | Yasmin Casim hayatını kaybetti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, trafikteki makas terörünün acı yüzünü bir kez daha gösterdi. Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde diğer araçların arasında tehlikeli şekilde makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önündeki motosiklete arkadan hızla çarptı. Dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet Metrelerce Sürüklendi, Genç Kız Altında Kaldı

İddiaya göre, Abdülkadir Bozkurt idaresindeki 16 BJH 451 plakalı otomobil, bulvar üzerinde süratle makas atarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Aykut Yanar'ın kullandığı 16 AUC 298 plakalı motosiklete arkadan ok gibi çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yolda yaklaşık 60 metre sürüklenirken, yolcu konumunda bulunan Suriye uyruklu Yasmin Casim (18) otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yasmin Casim Kurtarılamadı, Sürücü Ağır Yaralı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kazazedelerden 18 yaşındaki Yasmin Casim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak genç yaşta hayata veda etti. Motosiklet sürücüsü Aykut Yanar'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan Sürücü Kıskıvrak Yakalandı

Kazanın ardından vicdansızca olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Abdülkadir Bozkurt'un yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kameralarını didik didik eden ekipler, şüpheli sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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