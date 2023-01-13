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Çorum’da bir apartmana kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı

Çorum’da bir apartmana kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı
13.01.2023 01:21 - Son Güncelleme: 13.01.2023 01:37

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Saçmaların isabet ettiği 2 dairenin camları kırıldı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Bahçelievler 1. Sokak üzerinde bulunan bir apartmana pompalı tüfeklerle ile ateş açıldı. Sokaktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu apartmanda bulunan 2 dairenin camları kırılırken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Polis ekipleri tarafından sokakta yapılan inceleme sonucunda olayda kullanılan silahlardan birisi çöp konteynerinde bulunurken diğer tüfek ise bahçede bulundu.

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