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Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti

Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti
14.11.2021 10:16
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Kastamonu’nun Araç ilçesinde oynamak için çamaşır makinesinin içine girerek saklanan 5 yaşındaki çocuk, durumdan habersiz olan annesinin makineyi çalıştırması neticesinde hayatını kaybetti. Olay, Kastamonu’nun Araç ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı. Bu sırada küçük Mert’in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı. Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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