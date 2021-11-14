Sancaktepe'de sis kazayı getirdi 3 kişi yaralandı

Sancaktepe’de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen sürücü defalarca takla atarak bariyerlere daldı. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Sancaktepe Paşaköy Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 41 AIA 295 plakalı araç sürücüsü Hasan Kalaycı yolda seyir halinde olduğu sırada yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi kazada araca sıkışırken, sürücü Kalaycı ise kazayı hafifi sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen jandarma ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.