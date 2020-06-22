Koronavirüse karşı yerli ve milli maske: Kovidur

22.06.2020 21:00

Koronavirüsle mücadelede en balarılı ülkelerin başında gelen Türkiye'de Türk firmalarda virüsle mücadelede ön saflarda yer alıyor. Dünyada ilk defa üretilen tam yüz maskesi "kovidur" kullanımıyla kolaylık sağladığı gibi uzun süre hiç temas edilmeden takılabiliyor. İşte 'kovidur'un özellikleri...

Koronavirüsle mücadelede en balarılı ülkelerin başında gelen Türkiye'de Türk firmalarda virüsle mücadelede ön saflarda yer alıyor.

Dünyada ilk defa üretilen tam yüz maskesi "kovidur" kullanımıyla kolaylık sağladığı gibi uzun süre hiç temas edilmeden takılabiliyor. İşte 'kovidur'un özellikleri...