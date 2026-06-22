Osmaniye çarşıda bıçaklı kavga: Bayram Güloğlugil hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 21:46

Sözlü Tartışma Bir Anda Kanlı Kavgaya Dönüştü

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Osmaniye merkez Alibeyli Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yeni Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre, çarşıda karşı karşıya gelen Ökkeş G. ile Bayram Güloğlugil (66) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir anda büyüyen ve alevlenen tartışma, kısa sürede bıçakların da çekildiği acımasız bir kavgaya dönüştü.

Bıçak Darbeleriyle Yere Yığıldı: Olay Yerinde Can Verdi

Gözü dönen zanlı Ökkeş G., yanındaki bıçakla 66 yaşındaki Bayram Güloğlugil'e saldırdı. Aldığı peş peşe darbelerle ağır yaralanan talihsiz adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çarşı ortasında yaşanan can pazarı üzerine çevredeki vatandaşlar ve esnaflar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çarşıda Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin kanlar içindeki yaşlı adama yaptığı ilk kontrolde, Bayram Güloğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları yasa boğulurken, polis ekipleri yeni bir gerginlik yaşanmaması adına Yeni Çarşı'da ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak şerit çekti.