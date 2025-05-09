Su borusu bomba gibi patladı site savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 9.05.2025 11:04:05 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 11:04:26

Patlamanın etkisiyle su ve molozlar hattın hemen yanındaki siteye ulaştı. Site içinde bulunan 9 evi su basarken, bahçelerde büyük çaplı hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bir otomobilin arka camı kırıldı, bir başka aracın ön camında da hasar oluştu.

Olay sırasında bölgede çalışan işçiler, patlamadan saniyelerle kurtulurken, caddeden denize doğru akan tonlarca su, denizin rengini kahverengiye çevirdi. Facianın eşiğinden dönülen anlar, sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, bölgede inceleme yaparak hasarın boyutunu belirledi ve onarım çalışmalarına başladı.

Patlamaya tanık olan site sakinlerinden Büşra Kaptan, "Büyük bir gürültüyle irkildik. Sanki deprem oldu sandık. Site içinde her yer mahvoldu" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.