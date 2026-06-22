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Yozgat'ta zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Yozgat'ta zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Yerköy ilçesi Haşim Kılıç Caddesi'nde meydana gelen feci kazada, Tofaş marka otomobilin diğer araçlara çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Peş Peşe Çarptılar: Cadde Savaş Alanına Döndü

Cadde üzerinde seyir halinde olan B.S. idaresindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak önünde ilerleyen Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç, ardından seyir halindeki bir diğer otomobile daha çarparak durabildi. Feci kazada cadde üzerinde bulunan bir hafif ticari araç da darbe alarak büyük hasar gördü.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki esnaflar ve vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.S. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan S.A. ve E.A.'ya ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla ivedilikle Yerköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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