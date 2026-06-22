Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 22:36

Kaza, öğle saatlerinde Besni-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.Kara yolunda seyir halinde olan Medet Ergün idaresindeki kamyonet ile Rıdvan Sağır'ın kullandığı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken, her iki sürücü de ağır yaralandı.

Motosiklet Sürücüsü Kurtarılamadı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Acil serviste doktorların yoğun çaba gösterdiği yaralılardan 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rıdvan Sağır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Medet Ergün'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.