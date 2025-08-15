PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli’de orman yangını: Köy tahliye edildi - Video

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Akçat köyü tedbiren boşaltılırken söndürme çalışmalarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Akçat köyüne ulaşınca, tedbir amacıyla köyün boşaltılmasına karar verildi.

🏘 Akçat Köyü Tahliye Edildi
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. Köyde yaşayanlar, güvenli bölgelere taşınırken, bazı vatandaşlar hayvanlarını da yanlarına aldı.

🚁 Havadan ve Karadan Müdahale
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına helikopter, yangın söndürme uçakları ve çok sayıda arazözle müdahale ediyor. Bölge halkı da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

👀 Görüntüler Havadan Kaydedildi
Yangın söndürme helikopterinden çekilen görüntülerde, dumanların geniş bir ormanlık alanı sardığı görüldü. Bölgedeki vatandaşlardan Ercan Özalp, "Akçat'tan sonra yangın büyük bir alana yayıldı ve şu an kontrol altına alınamıyor. Ben ilk defa bu kadar çok uçak görüyorum. Her yerden uçak ve helikopter geldi" dedi.

⚠️ Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor
Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve vatandaşların güvenlik tedbirlerine uyması gerektiğini vurguladı.

Bunlar da Var

Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle