Kocaeli’de orman yangını: Köy tahliye edildi - Video

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Akçat köyüne ulaşınca, tedbir amacıyla köyün boşaltılmasına karar verildi.

🏘 Akçat Köyü Tahliye Edildi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. Köyde yaşayanlar, güvenli bölgelere taşınırken, bazı vatandaşlar hayvanlarını da yanlarına aldı.

🚁 Havadan ve Karadan Müdahale

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına helikopter, yangın söndürme uçakları ve çok sayıda arazözle müdahale ediyor. Bölge halkı da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

👀 Görüntüler Havadan Kaydedildi

Yangın söndürme helikopterinden çekilen görüntülerde, dumanların geniş bir ormanlık alanı sardığı görüldü. Bölgedeki vatandaşlardan Ercan Özalp, "Akçat'tan sonra yangın büyük bir alana yayıldı ve şu an kontrol altına alınamıyor. Ben ilk defa bu kadar çok uçak görüyorum. Her yerden uçak ve helikopter geldi" dedi.

⚠️ Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor

Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve vatandaşların güvenlik tedbirlerine uyması gerektiğini vurguladı.