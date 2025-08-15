Kocaeli’de orman yangını: Köy tahliye edildi - Video
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Akçat köyü tedbiren boşaltılırken söndürme çalışmalarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Akçat köyüne ulaşınca, tedbir amacıyla köyün boşaltılmasına karar verildi.
🏘 Akçat Köyü Tahliye Edildi
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. Köyde yaşayanlar, güvenli bölgelere taşınırken, bazı vatandaşlar hayvanlarını da yanlarına aldı.
🚁 Havadan ve Karadan Müdahale
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına helikopter, yangın söndürme uçakları ve çok sayıda arazözle müdahale ediyor. Bölge halkı da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.
👀 Görüntüler Havadan Kaydedildi
Yangın söndürme helikopterinden çekilen görüntülerde, dumanların geniş bir ormanlık alanı sardığı görüldü. Bölgedeki vatandaşlardan Ercan Özalp, "Akçat'tan sonra yangın büyük bir alana yayıldı ve şu an kontrol altına alınamıyor. Ben ilk defa bu kadar çok uçak görüyorum. Her yerden uçak ve helikopter geldi" dedi.
⚠️ Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor
Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve vatandaşların güvenlik tedbirlerine uyması gerektiğini vurguladı.