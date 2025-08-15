Arnavutköy’de yol kenarında tabancayla ölü bulundu - Video

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi Maltepe Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, yoldan geçen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

🛑 Yanında Tabanca Bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Edinilen bilgilere göre, cansız bedenin 37 yaşındaki Veysi Bulut'a ait olduğu tespit edildi. Bulut'un hemen yanında bir tabanca bulunması, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu sorusunu gündeme getirdi.

👮 Polis Ekiplerinden İnceleme

Polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araması yaparken, bulunan tabanca incelenmek üzere emniyete götürüldü.

⚰️ Cenaze Morg'a Kaldırıldı

Yapılan incelemelerin ardından Veysi Bulut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.