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Kocaeli Gebze'de öğrenci servisi dereye uçtu! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli Gebze'de öğrenci servisi dereye uçtu! Çok sayıda yaralı var
09.11.2021 15:02 - Son Güncelleme: 09.11.2021 15:06
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis midibüsü dere yatağına uçtu. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan serviste çok sayıda yaralı var. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İşte kaza yerinden ilk görüntüler...

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