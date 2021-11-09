Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis midibüsü dere yatağına uçtu. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan serviste çok sayıda yaralı var. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İşte kaza yerinden ilk görüntüler...