Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

13.06.2020 10:43

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti. Vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimi yeşillik alanda masa kurup kahvaltısını etti.