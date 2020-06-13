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Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
13.06.2020 10:43

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti. Vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimi yeşillik alanda masa kurup kahvaltısını etti.


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