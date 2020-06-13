Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti. Vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimi yeşillik alanda masa kurup kahvaltısını etti.
Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
13.06.2020 10:43
- Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
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