CHP'li İBB 10 ay içinde Haliç'i kirletmeyi başardı! Sosyal medyadan tepki yağdı

13.06.2020 10:21

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 10 ay içerisinde İstanbul'un en önemli yerlerinden biri olan Haliç'i kirletmeyi başardı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre 90'lı yılların Haliç görüntülerini aratmayan kirliliği gören İstanbullu hayretler içerisinde kalırken, AK Partili başkanlar da sosyal medyadan tepki mesajları attı. İşte Haliç'in durumu ile ilgili o iletiler...

Haliç İstanbul'un simge bölgelerinden biri Haliç'te CHP'li İBB yönetiminde tekrar istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çeyrek asırlık koku yine Haliç'i sardı. A Haber ekipleri Alibeyköy'de o bölgeyi görüntüledi. Haliç'in mavi renge siyaha büründü.