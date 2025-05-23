Kırmızı ışıkta geçti: Motosikletle çarpıştı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 23.05.2025 00:04:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 00:05:18

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsünün ise ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K. yönetimindeki motosikletin kırmızı ışıkta geçtiği ve kavşakta çıkış yapan Yiğit G.'nin kullandığı motosiklete çarptığı belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle Emre K. motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklendi. Neyse ki kaskı ve koruyucu giysileri sayesinde ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre K.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 18 BİN 706 TL CEZA

Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü Yiğit G.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında Yiğit G.'ye 18 bin 706 TL idari para cezası uyguladı. Her iki motosiklet de çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Emre K.'nin kırmızı ışıkta süratli bir şekilde geçtiği ve Yiğit G.'nin motosikletine çarptığı net biçimde görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.