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Sultanbeyli’de lisede korku dolu anlar kamerada: Arkadaşını bıçakladı!
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Sultanbeyli’de lisede korku dolu anlar kamerada: Arkadaşını bıçakladı!

Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:23:13 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 18:51:54

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bir lisenin bahçesinde meydana gelen olayda, 11. sınıf öğrencisi husumetli olduğu iddia edilen arkadaşını bıçakladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde, bir lisenin bahçesinde meydana gelen olayda, 11. sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında husumetli olduğu iddia edilen arkadaşını bıçakladı. Saldırgan öğrenci, olayın ardından okuldan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan öğrenciyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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