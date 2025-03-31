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Kırıkkale’de feci kaza: 2 otomobil çarpıştı! 1 ölü 6 yaralı
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Kırıkkale'de feci kaza: 2 otomobil çarpıştı! 1 ölü 6 yaralı

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 18:41 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 18:41

Kırıkkale Işıklar köyü kavşağında meydana gelen kazada Kaya Bedir hayatını kaybetti, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol kapatma gerginliği yaşandı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Işıklar köyü kavşağında öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, trajik sonuçlar doğurdu. C.C. (35) yönetimindeki 06 FAS 964 plakalı otomobil, kavşaktan köy yoluna geçmek isteyen Kaya Bedir (73) kontrolündeki 06 YIJ 93 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Kaya Bedir hayatını kaybederken, diğer sürücü C.C. ve araçta bulunan M.T. (65), S.T. (60), E.C. (37), Ç.C. (4) ve D.C. (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Kaya Bedir'in Işıklar köyünün eski muhtarı olduğu öğrenildi.

YOL KAPATMA VE GERGİNLİK YAŞANDI

Kazanın ardından Kaya Bedir'in yakınları, bölgede sık sık kaza yaşandığını iddia ederek Kırıkkale-Samsun kara yolunu yaklaşık yarım saat süreyle trafiğe kapattı. Bu sırada yolda uzun kuyruklar oluştu. Hasta bir vatandaşın yolu açmalarını istemesi üzerine kalabalıkla tartışma yaşandı. Polis ve jandarma ekiplerinin çabaları sonucu gerginlik yatıştı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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