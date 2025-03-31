Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 17:39

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karakoyunlu Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı, büyük bir üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yürüyen Yusuf Aydoğdu (32) ve kardeşi Yakup Aydoğdu (29), henüz kimliği belirlenemeyen zanlı veya zanlılar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf ve Yakup Aydoğdu kardeşler kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.