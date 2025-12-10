Kepengini zorlayarak girdikleri galeriden 1 dakikada 4 motosiklet çaldılar

KAPÜŞONLU ÇOCUKLAR MOTOSİKLET GALERİSİNİ SOYDU

Adana Yüreğir'de yaşları 14-15 arasında değişen 4 şüpheli, sabah saatlerinde motosiklet galerisine geldi. Kepengi zorlayıp aralayan şüphelilerden biri sürünerek içeri girdi ve kumandayla kepengi açarak diğerlerini de içeri aldı. Şüpheliler 1 dakika içinde seçtikleri motosikletleri çalıştırıp çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

EVLERİNE OPERASYON

İhbar üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit etti. Saklandıkları adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan motosikletler evlerde ele geçirildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H., B.K., E.K. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.