Fatih'te güpegündüz kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti

KİRACI İLE TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Fatih Yedikule'de iş yerinin önünde kiracısıyla tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından silahla vuruldu. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emül'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Emül, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan kiracı için polis ekipleri çalışma başlattı.

'KALBİNDEN VURULMUŞTU'

Komşu Göksel Önal, silah sesini torpil sandıklarını belirterek, "Dışarı çıktığımızda Hakan yerde yatıyordu, kalbinden vurulmuştu. Kiracısının vurduğu söylendi. Eşini karakola götürdüler, saldırgan kaçtı" dedi.