PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri’de bir şahıs araç içinde silahla vurulmuş halde bulundu
Haberler Yaşam Videoları

Kayseri’de bir şahıs araç içinde silahla vurulmuş halde bulundu

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 23:52 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 23:52

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs otomobil içerisinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ziyagökalp Mahallesi Apaydın Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre silah sesleri duyan mahalle sakinleri 38 AIF 037 plakalı otomobilin içerisinde silahla yaralanmış halde bir şahıs gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede şahsın ağır yaralı olduğu belirlenirken, polis ekipleri de yaptıkları kontrolde vurulan şahsın N.T. olduğunu tespit etti.Ağır yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülürken, ekipler tarafından şahsın biri tarafından vurulduğu ya da intihara teşebbüs ettiği konusu da araştırılıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Maden işçisi silahla kendini vurdu
20.11.2024Çarşamba
Geri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü 1 yaralı
20.11.2024Çarşamba
Otomobille çarpıp darp ettiler: O anlar kamerada
20.11.2024Çarşamba
Tekirdağ'da yol verme tartışması kanlı bitti! Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü
20.11.2024Çarşamba
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 göçmen yakalandı
20.11.2024Çarşamba
Bunlar da Var
CHP’den Meclis’te provokasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın girişini engellemek istediler 06:13
CHP'den Meclis'te provokasyon
20.11.2024Çarşamba
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önünü kesen CHP’lilere sert tepki: Bunun adı eşkıyalık 05:54
Bakan Ali Yerlikaya'nın önünü kesen CHP'lilere sert tepki
20.11.2024Çarşamba
Narin cinayetindeki bu görüntüler sadece A Haber’de: Dere kenarında kellik ilacı bulundu 20:28
Narin cinayetindeki bu görüntüler sadece A Haber'de
20.11.2024Çarşamba
PKK’lı Ümit: Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP’yi yıkmalıyız 00:59
PKK'lı Ümit: "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız"
20.11.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA