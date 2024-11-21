Bartın'da yan bakma kavgası: 6 gözaltı

Bartın'da yan bakma kavgası nedeniyle 2 grup arasımda tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Polislerin güçlükle ayırdığı kavgada, bir işyerinin cam kapısı kırılırken, 6 kişi gözaltına alındı. Bartın Şadırvan Caddesi'nde yürüyen 2 kişi ile bir işyerinde oturan 4 kişi arasımda yan bakma meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise olay cadde ortasımda meydan kavgasına dönüştü. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı olayda taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.
Bir işyerinin cam kapısının kırıldığı olaylarda, polis ekipleri sakinleştirdiği taraflardan toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.