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Tekirdağ'da yol verme tartışması kanlı bitti! Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü
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Tekirdağ'da yol verme tartışması kanlı bitti! Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 09:57

Tekirdağ Çorlu'da yol verme tartışması yüzünden otomobil sürücüsü tarafından kaskıyla dövülen motosikletli kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Olay, Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı civarında yaşandı. İddiaya göre, motosikletiyle trafikte seyreden S.D. ile bir otomobil sürücüsü arasında yol sürtüşmesi yaşandı. Olay sonrası motosiklet ve otomobil sürücüsü araçlarından indi. Yaşanan tartışması sonrası S.D., otomobil sürücüsü tarafından kaskıyla dövüldü. Başına aldığı kask darbesiyle kanlar içinde kalan yaralı motosiklet sürücüsü S.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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