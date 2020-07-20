Kayıp Pınar Gültekin'den dört gündür haber yok

20.07.2020 14:57

Muğla Ula'dan 4 gün önce kaybolan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den hala bir haber alınamıyor. Ailesi ve arkadaşları arama çalışmalarını yakından takip ederken, emniyet ve jandarma ekiplerinin kayıp Pınar'ı bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den dört gündür haber alınamıyor.

Pınar Gültekin'in Perşembe günü kardeşi Sibel Gültekin ile görüştükten sonra bir daha telefonlara cevap vermediği öğrenilirken, İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin'in hem emniyet, hem de jandarma ekiplerine kayıp Pınar Gültekin'in bulunması için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Pınar Gültekin'in Ula Akyaka Mahallesi'nde kaldığı evde sessizlik hakim olurken, aile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.