Son dakika: Van'daki tekne faciasından 1 ceset daha çıkarıldı!

20.07.2020 14:56

Gelen son dakika haberine göre, Van Gölü'nde yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkartılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60’a yükseldi.

Van Gölü'nde yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkartılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60'a yükseldi.

NELER OLMUŞTU?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı.