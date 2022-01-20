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Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
20.01.2022 10:28

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan yağış ile kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Etkili olan yağış sonrasında, park halindeki araçlar karın altında kayboldu. Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan ilçede hayat durma noktasına geldi. Park halindeki araçlar ise kar kütlelerinin altında kayboldu. Araç sürücüleri araçlarını karın altından çıkarmak için çaba sarf etti. Belediye ve Karayolları ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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