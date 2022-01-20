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Kastamonu’da selde denize kaybolan araç, 5 ay sonra sahile vurdu

Kastamonu’da selde denize kaybolan araç, 5 ay sonra sahile vurdu
20.01.2022 10:53 - Son Güncelleme: 20.01.2022 10:54

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel afetinde denize sürüklendiği tespit edilen araç, 5 ay sonra Abana ilçesinde sahile vurdu. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda araç, sel sularıyla birlikte denize sürüklendi. Kastamonu’nun sahil bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle dev dalgalar sahili dövmeye başladı. Sel felaketinde denize sürüklenen bir araç sahile vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, dalgaların kıyıya büyük bir cisim sürüklediğini görmesi üzerine durumu Abana İlçe Emniyet Amirliğine ve belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı denizden kıyıya çıkardı. Abana İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından aracın sahibine, şasi numarası üzerinden ulaşıldığı belirtildi. Aracın 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinde Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde sulara kapılarak denize sürüklendiği, sele kapıldığı noktaya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki kumsal alana vurduğu tespit edildi.

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