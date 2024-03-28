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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Mart 2024, 23:33 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024, 23:33

Kastamonu’da inşaat kenarında erkek cesedi bulundu

Kastamonu’da yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar tarafından inşaat alanında erkek cesedi bulundu.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazı için camiye vatandaşlar, inşaat halindeki binanın önünde yerde yatar vaziyette erkek cesedi buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları neticesinde, cesedin 30 yaşındaki İsmail Konukçu'ya ait olduğu belirlendi. İsmail Konukçu'nun baş bölgesinden darbe aldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İsmail Konukçu'nun intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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