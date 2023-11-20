Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Espiye ilçesi Yalı Mahallesi mevkiinden Giresun il merkezi istikametine yolun deniz tarafında bulunan beton blok istinat duvarının deniz dalgaları nedeniyle altının aşınması, beton bloğun bir kısmının kopması ve emniyet şeridinin 25 metrelik bölümünün asfalt kaplama zemin altının yaklaşık 1.5 metre boşalmasından dolayı yol tek şeride düşürülmüştür.

Trafik ekipleri ve Karayolları ekipleri ile koordineli şekilde çalışma yapılarak gerekli işaretlemeler yapılmıştır. Trafik ekiplerimiz ve Karayolları ekipleri gece boyunca gerekli kontrolleri yapacaktır. Denizden gelen dalga fırtınası ilk yıkıcılığını kaybetse de şiddetini devam ettirmektedir" denilerek, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.