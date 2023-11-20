Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam işten evine gelen Behzat Bozdağ, 50 AT 812 plakalı otomobilini evin önüne park etti. Bir süre sonra park halindeki otomobil elektrik aksamından şase yapması sonucu alev aldı. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yarım saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Araçta inceleme yapan itfaiye ekipleri yangının elektrik aksamındaki şaseden çıktığını tespit ederken, aracın motor kısmı tamamen yanarak küle döndü.