PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 22:14 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 22:40

Aksaray’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Aksaray’da park halindeki otomobil, elektrik aksamındaki şase nedeniyle alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam işten evine gelen Behzat Bozdağ, 50 AT 812 plakalı otomobilini evin önüne park etti. Bir süre sonra park halindeki otomobil elektrik aksamından şase yapması sonucu alev aldı. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yarım saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Araçta inceleme yapan itfaiye ekipleri yangının elektrik aksamındaki şaseden çıktığını tespit ederken, aracın motor kısmı tamamen yanarak küle döndü.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul'da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi!
20.11.2023Pazartesi
Kastamonu’da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı!
20.11.2023Pazartesi
Gaziantep'te korkutan kaza! Eşya taşıma asansörü düştü
20.11.2023Pazartesi
Denizli'de 'eskort siteleri’ üzerinden dolandırıcılığa 4 tutuklama
20.11.2023Pazartesi
İstanbul Fatih'te ATM dolandırıcılığı! Pos makinesiyle 2 milyon liralık vurgun
21.11.2023Salı
Bunlar da Var
Katil Netanyahu, Başkan Erdoğan’ı Amerikalı Evanjelist’e şikayete gitti! 02:52
Katil Netanyahu Başkan Erdoğan'ı Evanjelist'e şikayete gitti!
21.11.2023Salı
Arjantin’in yeni başkanı Milei siyonist mi? 16:48
Arjantin’in yeni başkanı Milei siyonist mi?
21.11.2023Salı
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır perşembe gününü işaret etti 04:45
İYİ Parti'de kazan kaynıyor!
21.11.2023Salı
KGM saat vererek duyurdu! Ankara-İstanbul istikameti yarın ulaşıma kapanacak 01:09
DİKKAT! KGM saat vererek duyurdu
21.11.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA