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“Kanaman fazla, korkma” dedi, ağır yaralı genci uyutmadı

“Kanaman fazla, korkma” dedi, ağır yaralı genci uyutmadı
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Aksaray’da aralarındaki sigara meselesi yüzünden tartışan 2 çocuğun kavgasında bir çocuk diğer çocuk tarafından bacağından bıçaklanarak ağır yaralanırken, kanlar içinde yerde yatan ve kan kaybı fazla olan çocuğu bilinci açık tutmak isteyen sağlıkçı kadın, “Kesi 4-5 santim bir yer. Kanaman şuanda fazla ama derin değil. Korkma tamam mı? Korkma” diyerek çocuğun uyumasını engellemeye çalıştı. Olay, Hamidiye Mahallesi 757 sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta vakit geçiren yabancı uyruklu M.U. (14) isimli çocuk, parkta bulunan M.E.Ö.'den (14) sigara istedi. Kendisine sigara vermeyi reddeden çocukla “Küfretti” diye tartışan yabancı uyruklu çocuk yanında bulundurduğu bıçakla kavga ettiği M.E.Ö’yü sağ bacağından bıçakladı. Bıçaklanan çocuk kanlar içinde yere yığılırken, yabancı uyruklu çocuk hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı çocuğun yardımına koşan çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar esnaf eline geçirdiği bezle çocuğun bacağındaki yaraya tampon yapıp kanamayı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık görevlilerinden birisi çocuğun bilincini açık tuttu, diğeri ise müdahale etti. Kanlar içinde yerde yatan çocuğun aşırı kan kaybından dolayı bilincinin kapanmak üzere olduğunu fark eden kadın sağlıkçı Özlem Özdemir (23), diğer kadın sağlıkçı arkadaşı müdahale ettiği sırada çocuğa seslenerek, “Kesi 4-5 santim bir yer. Kanaman şuanda fazla ama derin değil. Korkma tamam mı? Korkma” diyerek çocuğun bilincinin kapanmamasını sağladı. Yapılan müdahalelerin ardından vatandaşlarında yardımı ile sedyeye alınan yaralı çocuk ambulansa taşındı. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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