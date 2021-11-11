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Tuzla’da baba ve oğulunun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Tuzla’da baba ve oğulunun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
11.11.2021 08:43
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Tuzla'da trafik ışıklarında dönüş yapan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlu ölürken, 3 kişi yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuzla’da Formula1 yolu üzerinde Salkım Sokak girişinde saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan dönüş yapan Faruk Türk’ün kullandığı 34 BJC515 plakalı otomobille çarpıştı. Feci kazada sürücüler Faruk Türk ile Ali Çığlı'nın yanı sıra otomobillerde bulunan Talha Türk, Can Akça ve Yiğit Reha Akan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Talha Türk ile babası Faruk Türk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Kurtarılamadı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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