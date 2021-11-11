Kavşakta dikkatsizlik pahalıya patladı, 6 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki hafif ticari araç, dönel kavşaktan çıkan otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 20. kilometrede meydana geldi. Şanlıurfa'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Barış Şahin yönetimindeki 34 EDY 860 plakalı hafif ticari araç, dönel kavşaktan kontrolsüz çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LZ 4204 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarak işaret direklerine çaprak durabildi. Kazada her iki araçta bulunun 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevkedildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan biri kadın 6 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı