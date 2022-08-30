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Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı

Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı
30.08.2022 09:39

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Çatalca’da kamyonun çarptığı tekstil işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Yaşanan kazada 2’i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saat 19.30 sıralarında Çatalca Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sıddık Y. kontrolündeki kamyon, tekstil işçilerini taşıyan İlhan Ergen yönetimindeki minibüse çarptı. Yaşanan kaza sonucu minibüs takla attı. Yaşanan kaza nedeniyle minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada kamyonda bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

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