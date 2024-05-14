PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 20:59 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 20:59

İZLE I Meşalelerle yolu kapatarak asker eğlencesi yapan gruba ceza yağdı!

Küçükçekmece'de araçları yol ortasında durdurup meşaleler yakarak asker eğlencesi yapan gruba 8 bin lira ceza kesilirken "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay, 12 Mayıs akşam saatlerinde Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir grup araçlarını yol ortasında durdurup, inmeye başlamış gruptan birkaç şahıs, meşaleler yakıp yol ortasında eğlenmişti. Diğer sürücülerin korna ile tepkisine aldırış etmeyen grup hem yolu kapatmış hem de trafiği tehlikeye düşürmüştü. Sürücülerin tepki gösterdiği gurup, polis araçlarının siren seslerini duyunca araçlarına binip uzaklaşmıştı.

Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde kimlik bilgileri tespit edilen Y.A. E.A. ve A.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik, "aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek" suçundan 690'ar TL, "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak" suçundan 690'ar TL, "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 690'ar TL, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690'ar TL, A.İ. isimli araç sürücüsüne ise, "ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak" suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 8 bin 970 TL idari para cezası uygulandı.
Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Sivas'ta iki kişinin yaralandığı kaza kamerada! İşte o anlar...
14.05.2024Salı
Küçükçekmece’de otomobil önce bariyerlere, ardından yayalara çarptı: 5 yaralı
14.05.2024Salı
İZLE I Kütahya’da FETÖ operasyonu: 21 kişi paketlendi
14.05.2024Salı
İZLE I Bahar ve Nihal Candan hakkında istenen ceza belli oldu İşte detaylar...
14.05.2024Salı
İZLE I Antalya'daki teleferik kazası davasında ilk duruşma 11 Haziran'da!
14.05.2024Salı
Bunlar da Var
İZLE I Balıkesir’de kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş! İşte o anlar... 02:09
Kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş! İşte o anlar...
14.05.2024Salı
Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada! Stüdyodakiler canlı canlı izledi! 00:22
Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada!
14.05.2024Salı
MÜGE ANLI ŞABAN ATAŞ’ın cesedini buldu! Muhabirin naaşı bulduğu anlar kamerada| ATV Müge Anlı bugünkü programı cinayet itirafı 15:55
MÜGE ANLI muhabiri aranılan kaybın cesedini buldu!
14.05.2024Salı
Müge Anlı son dakika haberler! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum 25:45
Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum
14.05.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA