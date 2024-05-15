CHP’li Çınarcık Belediye Başkanı CHP’li Avni Kurt dayısının oğlu Cabir Balkış’ı başkan yardımcısı yaptı





MAAŞLAR BÖLÜK PÖRÇÜK, MOBBİNGDE CABASI

Geçen 31 Mart'taki yerel seçimlerinde bir kez daha aday olan Avni Kurt, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Kurt'un ilk icraatlarından biri ise dayısının oğlu Cabir Balkış'ı yeniden başkan yardımcısı yapmak oldu.

Eş, dost ve akrabalarım makam sahibi yapıldığı Çınarcık Belediyesinde işçilerin, Avni kurt başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana maaşlarını eksik ya da parça parça aldıkları ortala çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, işçiler geçim sıkıntısı yaşarken, CHP'li Avni Kurt'un yakınlarını belediyede makam sahibi yapması tepkilerin artmasına neden oldu.

Diğer yandan CHP'li olmayan belediye personeline işi bırakmaları için mobbing uygulandığı da iddia edildi.