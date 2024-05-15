SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP’li Çınarcık Belediye Başkanı CHP'li Avni Kurt dayısının oğlu Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı

Son dakika haberi! Yalova'da Çınarcık Belediye Başkanı CHP'li Avni Kurt, akraba kayırmacılığını bir üst seviyeye taşıdı. Dayısının oğlu Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı. Cabir Balkış, 2016'da yine Kurt'un yardımcılığını yaparken, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmış ve 6 ay görevden uzaklaştırılmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:09 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 09:09
CHP’li Çınarcık Belediye Başkanı CHP’li Avni Kurt dayısının oğlu Cabir Balkış’ı başkan yardımcısı yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'de, Türkiye'nin gündemine oturan eş, dost ve akraba atamaları tüm hızıyla sürüyor. Son akraba ataması ise Yalova'dan geldi.

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
Çınarcık ilçesinde, 2014'te CHP'den belediye başkanı seçilen Avni Kurt, dayısının oğlu Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı. Balkış, 2016'da düzenlenen bir FETÖ operasyonunda, 8 şüpheli ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklanırken, Balkış ve 7 şüpheli serbest kaldı.


Bu arada Balkış, soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. 6 ay sonra uzaklaştırma tedbiri kaldırılınca görevine dönen Balkış, 2019'da AK Partili Numan Soyer belediye başkanı seçilince, emekli oldu.



MAAŞLAR BÖLÜK PÖRÇÜK, MOBBİNGDE CABASI
Geçen 31 Mart'taki yerel seçimlerinde bir kez daha aday olan Avni Kurt, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Kurt'un ilk icraatlarından biri ise dayısının oğlu Cabir Balkış'ı yeniden başkan yardımcısı yapmak oldu.

Eş, dost ve akrabalarım makam sahibi yapıldığı Çınarcık Belediyesinde işçilerin, Avni kurt başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana maaşlarını eksik ya da parça parça aldıkları ortala çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, işçiler geçim sıkıntısı yaşarken, CHP'li Avni Kurt'un yakınlarını belediyede makam sahibi yapması tepkilerin artmasına neden oldu.

Diğer yandan CHP'li olmayan belediye personeline işi bırakmaları için mobbing uygulandığı da iddia edildi.

CHP'DEN GENELGE
Bilindiği gibi CHP'li belediyelerde yerel seçimlerin ardından eşe dosta koltuk dağıtma furyası Genel Merkez'de krize yol açmıştı.

CHP Genel Merkezinden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
CHP Genel Merkezi'nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!


CHP Genel Merkezi, geçtiğimiz günlerde belediyelere genelge göndererek, kayırmacılık yapmama ve şeffaf olmaları konusunda belediye başkanlarına ikazda bulunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!
Türk Telekom
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin iddianamesinde şok detay! Örgütten ayrılmak isteyene ’dekor yapmak’ şifresiyle dayak!
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!
Başkan Erdoğan’dan Hamas çıkışı: Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyorlar | Katil İsrail’e sert sözler
Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor
SON DAKİKA