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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 11:52 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 11:59

Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada! Stüdyodakiler canlı canlı izledi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 13 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan canlı yayından sonra programı çekmeye devam eden Anlı ve ekibine cinayet itiraf yayın sonrası geldi. Cinayeti programa katılan eski eşi Emine canlı yayında itiraf etti. Burhanettin ise hakkındaki iddiaları reddetti. Müge Anlı muhabiri Müge, Emine'nin tarifi üzerine Ataş'ın cansız bedenini attıklarını söyledikleri noktaya gitti. Müge Anlı muhabiri Müge, bölgede Ataş'ın cansız bedenini buldu. İşte stüdyodakiler canlı canlı izlediği anlarda Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an...

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