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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 12:21 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 12:21

MÜGE ANLI ŞABAN ATAŞ'ın cesedini buldu! Muhabirin naaşı bulduğu anlar kamerada| (ATV Müge Anlı bugünkü programı cinayet itirafı)

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 13 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan canlı yayından sonra programı çekmeye devam eden Anlı ve ekibine cinayet itirafı yayın sonrası geldi. Programa katılan eski eş Emine canlı yayında Şaban Ataş'ın Burhanettin tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. Bu demeç sonrası Müge Anlı muhabiri Müge, Emine'nin tarifi üzerine Ataş'ın cansız bedenini attıklarını söylediği noktaya gitti ve bölgede Ataş'ın cansız bedenini buldu. İşte stüdyodakiler canlı canlı izlediği anlarda Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an...

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