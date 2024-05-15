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Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan'ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor

Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturmanın emniyet - yargı ayağında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 3 polis müdürü hakkında soruşturma genişletilirken AK Partili isimlere, MHP'li isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmalar ifşa oldu. Meselenin finans ayağı da bir hayli hareketli... "Belli ki, yeni bir komplo daha devreye sokuluyor" diyen SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Ayhan Bora Kaplan'ın kayyum atanan şirketlerine dikkat çekti. Güngör, "Hesap hareketleri MASAK tarafından didik didik aranıyor. İddianamesi kabul edilen davanın 4 Kasım'daki ilk duruşması öncesinde bilgiler ortaya dökülecektir" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:17 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 09:30
Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının akabinde Türk siyasetine Emniyet'teki bir grup eliyle 17/25 Aralık FETÖ kumpasını anımsatan kirli bir komplo kurulmak istendi.

"BOYUN EĞERSEK BOYUMUZ DEVRİLSİN"

Karanlık eller harekete geçti. Bakanlara, AK Partili isimlere, MHP'li isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmalar ifşa oldu.

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Açığa alınan 3 polis müdürü hakkında yürütülen soruşturma genişletilirken, MHP lideri Bahçeli, "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" resti çekti.

Külliye'de de hareketli saatler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.



KARANLIK KOMPLONUN FİNANS AYAĞI

Kirli ellerin "Temiz eller" hayali kurup tezgahlamaya kalkıştığı karanlık komplonun bir de finans ayağı var...

SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör "Devlet gece kulübü işletebilir" başlıklı köşe yazısında "Meselenin emniyet-yargı ayağında enteresan gelişmeler yaşanırken, finans bacağı da hareketli…" ifadelerini kullandı.



"MASAK TARAFINDAN DİDİK DİDİK ARANIYOR"

"Belli ki, yeni bir komplo daha devreye sokuluyor" diyen Güngör, kayyum atanan şirketleri anımsattı. Şirketlerin hiçbirinde Ayhan Bora Kaplan'ın isminin yer almamasına dikkat çeken Güngör, "Hesap hareketleri MASAK tarafından didik didik aranıyor. İddianamesi kabul edilen davanın 4 Kasım'daki ilk duruşması öncesinde bilgiler ortaya dökülecektir" şeklinde konuştu.

Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara'da yemek, organizasyon ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren 10 şirketi olduğunu bunlardan Haaz, Öküz, Three, Tezgah, Albüm, Trend ünvanlı mekanların faal olduğu biliniyor.



Dilek Güngör konuya ilişkin köşesinde şu ifadelere yer verdi;

Peki ya eğlence mekanları?

Malumunuz, Bora Kaplan'ın Ankara'da birçok eğlence mekanı var. Esasında yemek, organizasyon ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren 10 şirketi var. Bunların 6'sı faal…

İşin ilginci bu soruşturma kapsamında Haaz, Öküz, Three, Tezgah, Albüm, Trend ünvanlı mekanlar da TMSF'ye geçti. Görüyorsunuzdur hemen her gün bu eğlence mekanlarının önünde silahlı çatışma var.

Devlet gece kulübü işletir mi, işletiyor!

Düşünün bu mekanlarda çıkan sanatçıyı da içilen içkiyi de yenen kuruyemişi de şimdi devlet ayarlıyor. Burada TMSF'nin suçu yok. Yargı öyle karar almış…
Ama doğru değil…




Yarın içeride uyuşturucu trafiği dönse kim sorumlu olacak! Yahu bu mekanlara hiç kayyum atanmasaydı ne olurdu yani?

Kendi kendine kapanıp giderdi buralar…

Anlayacağınız, şu anda meselenin emniyet ayağında yaşananlar gibi garabet bir durum var.


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Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor
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