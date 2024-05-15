Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının akabinde Türk siyasetine Emniyet'teki bir grup eliyle 17/25 Aralık FETÖ kumpasını anımsatan kirli bir komplo kurulmak istendi.
"BOYUN EĞERSEK BOYUMUZ DEVRİLSİN"
Karanlık eller harekete geçti. Bakanlara, AK Partili isimlere, MHP'li isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmalar ifşa oldu.
Açığa alınan 3 polis müdürü hakkında yürütülen soruşturma genişletilirken, MHP lideri Bahçeli, "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" resti çekti.
Külliye'de de hareketli saatler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.