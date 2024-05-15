Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor





Dilek Güngör konuya ilişkin köşesinde şu ifadelere yer verdi;



Peki ya eğlence mekanları?



Malumunuz, Bora Kaplan'ın Ankara'da birçok eğlence mekanı var. Esasında yemek, organizasyon ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren 10 şirketi var. Bunların 6'sı faal…



İşin ilginci bu soruşturma kapsamında Haaz, Öküz, Three, Tezgah, Albüm, Trend ünvanlı mekanlar da TMSF'ye geçti. Görüyorsunuzdur hemen her gün bu eğlence mekanlarının önünde silahlı çatışma var.



Devlet gece kulübü işletir mi, işletiyor!



Düşünün bu mekanlarda çıkan sanatçıyı da içilen içkiyi de yenen kuruyemişi de şimdi devlet ayarlıyor. Burada TMSF'nin suçu yok. Yargı öyle karar almış…

Ama doğru değil…