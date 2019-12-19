Kadın doktoru yol ortasında darp eden şehir magandası tutuklandı 19.12.2019 13:01

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde korna çaldığı için kadın sürücüyü darp ettikten sonra kaçan trafik magandası H.H.B. polis tarafından yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yakalandıktan sonra 108 lira para cezası kesilen sürücü, kadın sürücünün şikayeti üzerine adli işlem yapılması için Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Saldırgan tutuklandı.

TUTUKLANDI

ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi.

H.H.B. daha sonra adliyeye sevk edildi. H.H.B. "darp" gerekçesiyle tutuklandı.