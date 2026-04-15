Kağıthane’de hırsız 3. kat penceresinden içeri böyle girdi!

Yahya Kemal Mahallesi'nde Film Sahnesi Gibi Hırsızlık

Kağıthane'de 9 Nisan Perşembe günü saat 10.15 sıralarında akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Sokakta keşif yapan bir şüpheli, gözüne kestirdiği apartmanın dış cephesine tırmanmaya başladı. Hiçbir güvenlik önlemine aldırmadan binanın duvarından yükselen şahıs, saniyeler içinde 3'üncü kattaki dairenin penceresine ulaştı.

Uyuyan Ev Sahiplerinin Ruhları Bile Duymadı

Hırsızlık anında evde bulunan yabancı uyruklu kadın ve çocuğunun derin uykuda olduğu öğrenildi. Açık bırakılan pencereden içeri süzülen şüpheli, odada bulunan ve içerisinde altın olduğu belirtilen kol çantasını soğukkanlılıkla aldı. Çantayı ele geçiren hırsız, girdiği yöntemle binanın dış cephesinden hızla aşağı inerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Vatandaş Fark Etti Ama Durduramadı

Şüphelinin binadan aşağı inip koşarak uzaklaştığı anları çevredeki bir vatandaş fark etti. Durumu anlayarak hırsızın arkasından bağıran vatandaşın çabası, şüphelinin kaçmasına engel olamadı. O anlar ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İlginç bir detay olarak, mağdur kadının emniyete giderek olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.