Ankara’da makas atan otomobil kamerada: Hafif ticari araca böyle çarptı!

Ankara'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 DCN 283 plakalı otomobil, 06 BGE 795 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, devrildi. O anlar ise trafikteki başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.