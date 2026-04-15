Şişli’de lüks otomobil korkuluklara saplandı: 3 yaralı!

Büyükdere Caddesi'nde Lüks Otomobil Korkuluklara Çarptı

İstanbul'un işlek arterlerinden biri olan Büyükdere Caddesi Esentepe Mahallesi mevkiinde, saat 05.00 sıralarında korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, süratle ilerleyen 34 FRK 087 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Gürültüye koşan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Kontrollü Olarak Sağlandı

Kaza sonrası demir korkuluklara saplanan lüks otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışması ve aracın çekilmesi sırasında Büyükdere Caddesi'nde trafik akışı bir süre polis kontrolünde tek şeritten sağlandı. Emniyet güçleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.