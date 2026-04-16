Bursa'da depoda yangın çıktı: Patlama sesiyle sarsıldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Saat 14.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Tüp Bomba Gibi Patladı

Ardiye olarak kullanılan depodaki yangın kısa sürede büyürken, içeride bulunan bir tüpün şiddetle patlaması paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını binalara sıçramadan söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanan olmazken, polis yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.