Bursa'da depoda yangın çıktı: Patlama sesiyle sarsıldılar

Bursa'da depoda yangın çıktı: Patlama sesiyle sarsıldılar

İnegöl'de ardiye olarak kullanılan depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İçerideki tüpün patladığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Saat 14.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Tüp Bomba Gibi Patladı

Ardiye olarak kullanılan depodaki yangın kısa sürede büyürken, içeride bulunan bir tüpün şiddetle patlaması paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını binalara sıçramadan söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanan olmazken, polis yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Kahramanmaraş'taki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş'taki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Okula saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Okula saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Urfa ve Maraş'taki okul saldırganları PUBG bağımlısı çıktı!
Urfa ve Maraş'taki okul saldırganları PUBG bağımlısı çıktı!
Maraş okul saldırısı: Saldırganın naaşı okuldan çıkarıldı
Maraş okul saldırısı: Saldırganın naaşı okuldan çıkarıldı

