İstanbul’da organize suç örgütlerine şafak baskını: 7’si çocuk 17 gözaltı

İstanbul'da Organize Suç Örgütlerine Dev Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir çalışma yürüterek suç örgütlerine ağır bir darbe indirdi. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt yöneticileri ile bağlantılı isimler mercek altına alındı.

5 İlçede 6 Farklı Suç Eylemi Saptandı

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, söz konusu suç örgütü üyelerinin İstanbul'un 5 farklı ilçesinde toplam 6 ayrı suça karıştıkları belirlendi. Operasyonun detaylarında, şüphelilerin organize şekilde hareket ederek asayişi bozmaya yönelik eylemlerde bulundukları saptandı.

7'si Çocuk 17 Gözaltı

14 Nisan Salı günü belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu toplam 17 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.