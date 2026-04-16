İsa Aras Mersinli’nin 'Katliam provası' bilgisayarından çıktı

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 10 can alan 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarındaki incelemeler tamamlandı. Adli bilişim ekiplerinin ulaştığı ve ilk kez yayınlanan şok görüntülerde, failin sanki yapacağı katliamın provasını yaparcasına, bir oyunda binalara baskın yapıp silahsız insanları hedef aldığı anlar yer alıyor. İşte failin dijital dünyadaki dehşet verici ayak izleri...

Dijital Kanıtlar Dehşeti Gözler Önüne Serdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan günü yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısının yankıları sürerken, soruşturma kapsamında fail İsa Aras Mersinli'nin kişisel bilgisayarında yapılan inceleme tüyler ürpertici bir gerçeği ortaya çıkardı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 8. sınıf öğrencisi saldırganın bilgisayarında bizzat kaydettiği değerlendirilen oyun videolarına ulaştı.

İşte O Görüntüler: Sanal Dünyada Katliam Provası

Ortaya çıkan görüntülerde, failin popüler bir savaş oyunu içerisinde, tıpkı gerçek bir operasyon yönetir gibi hareket ettiği görülüyor. Kamu binalarına veya yerleşim yerlerine baskınlar düzenleyen Mersinli'nin, oyundaki silahsız veya savunmasız karakterleri hedef alarak ateş açması ve bu anları kaydetmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu görüntülerin basit bir oyun deneyiminden ziyade, zihinsel bir hazırlık ve "katliam provası" niteliği taşıdığı üzerinde duruyor.

Radikalleşme ve Şiddet Sarmalı

Videolardaki saldırı taktiklerinin, gerçek olayda uygulanan yöntemlerle benzerlik gösterip göstermediği adli makamlarca inceleniyor. Failin dijital dünyada Elliot Rodger gibi isimlere hayranlık duyması ve bu tür şiddet içerikli oyunlarla vakit geçirmesi, bireysel radikalleşme sürecinin vahametini gözler önüne seriyor. Yetkililer, bu görüntülerin aileler için de bir uyarı niteliği taşıdığını belirtiyor.

